Quem canta seus males espanta!

No manhã de sábado, 28 de Janeiro, os utentes do concelho de Vila Franca de Xira voltaram a juntar-se em frente ao Centro de Saúde de Alverca do Ribatejo para fazer um cordão humano por mais e melhor saúde. As centenas de utentes reservaram um momento especial para dedicarem uma música ao primeiro-

-ministro, António Costa. Na letra ouviu-

-se: “Dizem que na não há dinheiro/mas ó senhor primeiro-ministro/ ensine ao ministro da Saúde/ onde a banca tem o mealheiro!”. Os utentes lá vão assim dando corpo ao velho ditado, de que quem canta os seus males espanta!.