Velório de câmara

O vereador da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) na Câmara de Vila Franca de Xira, David Pato Ferreira, que desde os tempos em que era eleito na assembleia municipal levantava alertas para o estado de degradação do mouchão da Póvoa fez, na última reunião de câmara, o serviço fúnebre daquela ilha do Tejo. Além de uma lápide a lamentar a morte do mouchão o autarca também não se esqueceu de um ramo de flores a condizer para fazer o luto. Agora só resta saber mesmo é quando é que é o enterro....