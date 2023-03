Depois da garagem o corredor

Depois do Hospital de Vila Franca de Xira ter colocado doentes num parque de estacionamento adaptado para dar resposta à procura e de os testes da Covid-19 também se terem realizado durante a pandemia num contentor situado num outro parque de estacionamento, agora apareceu junto à porta principal do edifício, num corredor, um terceiro contentor pré-fabricado com vários gabinetes. O Cavaleiro Andante não conseguiu ainda perceber em concreto para que vai servir o dito cujo mas não parece haver dúvidas de que é esta a sina de quem vive em Vila Franca de Xira. Depois de um tribunal onde as salas de audiências e alguns juízos são em contentores agora também o hospital começa a ser afectado por um crescente número deste tipo de estruturas. É uma verdadeira pandemia!.