Parece uma tragédia grega

O Cegada, de Alverca, foi uma de várias estruturas artísticas que avançou em tribunal com uma providência cautelar contra o Estado.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O Cegada, de Alverca, foi uma de várias estruturas artísticas que avançou em tribunal com uma providência cautelar contra o Estado para tentar travar os resultados do último concurso da Direcção-Geral das Artes que deixou várias companhias teatrais sem apoios incluindo a companhia de Alverca. Numa altura em que o Cegada estava a ter um dinamismo sem paralelo e a fazer a diferença na comunidade é quando o Governo decide fechar a torneira do dinheiro e mandar o concelho de VFX novamente para a idade das trevas, culturalmente falando. Uma verdadeira tragédia grega....