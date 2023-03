Um vereador com qualidades de vidente

Na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes o vereador do PSD, Vítor Moura, afirmou que já sabe que em 2025 o PS de Abrantes vai ganhar novamente as eleições com maioria absoluta.

Na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes o vereador do PSD, Vítor Moura, afirmou que já sabe que em 2025 o PS de Abrantes vai ganhar novamente as eleições com maioria absoluta acrescentando que nem que o PSD e o movimento Alternativacom fossem à corrida eleitoral coligados conseguiriam derrotar os socialistas. O Cavaleiro Andante desconhecia tão ilustre qualidade de vidência do social-democrata mas, já agora, como anda - e bem - preocupado com a perda populacional no concelho, lance lá umas cartinhas de tarot para ver como é que o problema se resolve....