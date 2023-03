Já não há respeito à tropa!

Depois do roubo das armas dos paióis de Tancos o Exército Português voltou a ser espoliado no seu património com o roubo de cortiça na área do Campo Militar de Santa Margarida a ser denunciado pelo presidente da Junta de Freguesia da Bemposta (concelho de Abrantes). Um cenário que nos deixa na dúvida: ou os ladrões estão cada vez mais afoitos e desavergonhados e já nem à tropa têm respeito; ou as Forças Armadas já não conseguem tomar conta da sua própria casa quanto mais da defesa do país. Algures pelo meio deve andar a resposta....