Quem corre sempre alcança

O Cavaleiro Andante apanhou, no final da Corrida das Lezírias em Vila Franca de Xira a equipa da coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) a descansar as pernas depois da longa corrida que os levou do Campo do Cevadeiro até à Lezíria e de volta ao centro da cidade. Uma prova que os autarcas já estão a treinar e a ganhar pulmão para outras corridas. Aquelas de âmbito mais...eleitoral, digamos assim!.