Em Aveiras de Cima o Dia da Mulher foi assinalado no Dia do Pai.

Caminhada da Mulher no Dia do Pai

No dia 19 de Março a freguesia recebeu a Caminhada da Mulher, inserida no programa de actividade física para todos, promovido pela Câmara de Azambuja em parceria com a junta de freguesia. Uma iniciativa “dois em um”, porque os tempos são de carestia e poupança....