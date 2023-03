Um grupo de deputados socialistas eleitos pelo círculo de Lisboa esteve na segunda-feira, 20 de Março, reunido em Vila Franca de Xira com a administração do hospital e a presidente da comissão executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES), Sofia Theriaga. A ex-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira e actual deputada, Maria da Luz Rosinha, foi a porta voz do grupo no final das reuniões e não escondeu que toda a gente saiu preocupada e cheia de suores frios. Pelo meio, confessou ter ficado doente só de olhar para os dados que Sofia Theriaga apresentou aos deputados. Felizmente, a doença súbita não foi suficientemente grave para a levar para as urgências do hospital senão a esta hora ainda estaria à espera de ser atendida....