Cultura de rastos...

Mesmo sem apoios da Direcção-Geral das Artes e do Ministério da Cultura a companhia de teatro Cegada, de Alverca, vai apresentar no Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, uma nova peça.

Mesmo sem apoios da Direcção-Geral das Artes e do Ministério da Cultura a companhia de teatro Cegada, de Alverca, vai apresentar no Dia Mundial do Teatro, 27 de Março, uma nova peça feita com a prata da casa porque o dinheiro não dá para mais. Isto numa altura em que corre nos tribunais uma providência cautelar para impugnar os resultados do último concurso tri-anual de apoios. Como a cultura também é reacção nada como uma peça provocadora sobre o declínio dos sistemas políticos no Dia do Teatro. Até porque, para bom entendedor, meia palavra basta....