Na abertura das Festas de São José, em Santarém, registou-se a habitual romaria de autarcas e convidados, pelos expositores e feirantes presentes no Campo Infante da Câmara. O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, liderou o pelotão com a habitual desenvoltura no trato e não conseguiu evitar algumas facadinhas na dieta, como nesta barraca de farturas, onde teve de aceitar a oferta, mesmo tendo-se ficado por uma meia dose. É que a inauguração estava no início e o dia ainda ia ser longo....