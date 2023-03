Tinto ou branco? Cheio!

Numa das últimas reuniões da Câmara de Vila Franca de Xira foi aprovada a contratação de dois enólogos para acompanhar o processo de criação dos vinhos Encostas de Xira, produzidos pelo município. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, explicou que o município abdicou de um terceiro enólogo e passará agora a contar com dois profissionais, um exclusivamente focado nas vinhas e outro na produção em concreto daquele néctar dos deuses. A ideia de contratar dois enólogos não convenceu Barreira Soares, vereador do Chega, que disse não compreender a pertinência de ter dois profissionais ao serviço. O autarca brincou dizendo mesmo que tal contratação só poderia ser para um tratar do vinho tinto e outro do vinho branco, o que gerou risada geral. O terceiro enólogo, que ficou pelo caminho, seria para o rosé, só pode....