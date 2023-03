Igualdade a quanto obrigas

A agenda da igualdade de género continua em altas e na procissão de São José, em Santarém, assistiu-se a um exemplo prático do empoderamento feminino.

O andor com o santo padroeiro do concelho saiu da Sé Catedral aos ombros do presidente da câmara e de alguns vereadores, mas passado pouco tempo já estava nas mãos de senhoras ligadas ao staff de apoio ao executivo. E, diga-se de passagem, que o santo ficou bem entregue....