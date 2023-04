Fala-se, fala-se, mas ninguém faz nada!

Nas Jornadas Parlamentares do PS em Tomar foram levantadas as questões há anos adiadas relacionadas com o Parque do Relvão

Nas Jornadas Parlamentares do PS em Tomar foram levantadas as questões há anos adiadas relacionadas com o Parque do Relvão, na Carregueira, concelho da Chamusca, a começar pelo IC3 e passando pelos constrangimentos da ponte da Chamusca. Os sucessivos Governos nunca cumpriram as promessas e a nova ponte e o prometido IC3 são miragens. Os autarcas da região falam muito, mas não mandam o murro na mesa. É uma espécie de conversa de café. Os deputados eleitos pela região falam, mas ninguém os ouve e mesmo os deputados do PS não têm força no xadrez político de Lisboa. Ou seja, muito se fala, muito se discute e na prática continua tudo na mesma porque a força política da região é igual a uma gasosa que ao fim de umas horas perde o gás.