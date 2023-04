Ricardo Gonçalves, “o Recrutador”

O presidente da Câmara de Santarém participou numa conferência com alunos do Politécnico de Santarém.

O presidente da Câmara de Santarém participou numa conferência com alunos do Politécnico de Santarém sobre como cativar jovens a fugir dos grandes centros urbanos e a apostarem nas regiões mais interiores para viver. Apetrechado com dados estatísticos Ricardo Gonçalves foi convincente a dar exemplos do que o concelho de Santarém tem para oferecer para quem quer um futuro estável. O autarca fez mais e deu o nome de várias empresas que precisam de mão-de-obra qualificada e que, segundo as suas palavras, lhe dizem que não conseguem arranjar quem queira trabalhar. Uma vez que Ricardo Gonçalves está a cumprir o seu último mandato à frente do município talvez não fosse má ideia apostar numa carreira ligada aos Recursos Humanos. Depois desta performance vai ter muitos concorrentes à procura dos seus serviços!.