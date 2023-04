Quando não é do rabo é das calças

Antigos e actuais alunos e ex-professores da Escola Superior Agrária de Santarém criticam a substituição da cobertura em telha marselha do edifício do conselho científico (antiga casa do director) por modernos painéis sanduíche. O objectivo das obras é evitar que continue a chover dentro do histórico edifício, que se tem degradado com as infiltrações. O Cavaleiro Andante não tem conhecimentos técnicos para apreciar as razões de cada uma das partes, mas não deixa de registar que Santarém continua a ser um caso de estudo: quando se faz é porque se faz; quando não se faz é porque não se faz. É assim na Agrária e é assim em quase tudo... .