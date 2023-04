Ribatejo? Onde é que isso fica?

Recados para a direita, os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência, os elogios ao trabalho do Governo… e da região ribatejana pouco ou nada se ouviu falar nas Jornadas Parlamentares do Partido Socialista

Recados para a direita, os milhões do Plano de Recuperação e Resiliência, os elogios ao trabalho do Governo… e da região ribatejana pouco ou nada se ouviu falar nas Jornadas Parlamentares do Partido Socialista que se realizaram em Tomar. Anabela Freitas, presidente do município, ainda soltou um “que a luz templária ilumine os vossos trabalhos”, mas sem resultados. Um exemplo disso foi o discurso longo de Ana Catarina Mendes, ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, com setas apontadas a Luís Montenegro e apenas uns caricatos 30 segundos dedicados à região, que recebeu com pompa e circunstância a comitiva, onde também estava a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva....