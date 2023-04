Agentes pouco secretos

Um vídeo onde um grupo de oito alunos do curso de formação de agentes da Escola Prática de Polícia de Torres Novas treina posições de tiro enquanto outros tocam o famoso tema do filme “Missão Impossível” tornou-se viral na Internet, já que pelo menos um dos alunos acabou por partilhar o vídeo nas redes sociais. “Missão Impossível” é um filme sobre o mundo da espionagem e dos agentes secretos, com o qual os candidatos a agentes da PSP, pelos vistos, não sentem grandes afinidades, pelo menos no que toca à imprescindível discrição....