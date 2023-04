Pode ser que tenha sorte

partilhe no Facebook

A Escola Básica dos 2º e 3º ciclos de Vialonga está num estado vergonhoso de conservação e os pais e professores voltaram a juntar-se em protesto à porta do edifício no último fim-de-semana reclamando por obras. Entre os manifestantes, o Cavaleiro Andante encontrou uma criança que parecia muito interessada em entrar na escola. Se tudo correr como planeado lá virá a altura. Mas, por agora, o melhor mesmo é esperar. Com sorte já entra na escola nova. Ou não....