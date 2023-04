Vale mais atravessar o Tejo a pé

Foi pior a emenda que o soneto. As filas de carros chegaram ao centro das vilas da Chamusca e da Golegã e as redes sociais foram inundadas de comentários de pessoas que chegaram horas atrasadas aos seus empregos. O Cavaleiro Andante está solidário com quem sofre diariamente com o problema da Ponte da Chamusca, mas para não faltar ao trabalho há sempre uma solução: neste caso, basta atravessar o Tejo a pé.