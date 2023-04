Vistas (pouco) desafogadas

O caminho pedonal que liga a Póvoa de Santa Iria ao Forte da Casa já começa a dar sinais da idade e em alguns locais quem ali passeia a pé é brindado com vistas muito pouco desafogadas como esta em que de um lado é visível uma fábrica abandonada com mato de dois metros de altura e do outro a obra de construção de um armazém. Se o objectivo do passeio ribeirinho é promover a paisagem e a beleza natural da beira Tejo, então é caso para dizer que naquela zona as vistas são muito pouco desafogadas....