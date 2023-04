Ministra na moda

partilhe no Facebook

Os patrões da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal - não se cansam de zurzir na ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e de dizer que não existe politicamente. Mas, como comprova esta fotografia da revista TV7 Dias tirada na Moda Lisboa, e que o Cavaleiro Andante replica, Maria do Céu Antunes não só não se evaporou politicamente como até anda por aí a ver como param as modas….