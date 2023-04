Tudo por causa de uma rotunda

Aliás, as rotundas são o símbolo do poder local democrático em Portugal. Não admira, por isso, que tenha sido uma singela rotunda a estar na origem de um bate boca ácido nas redes sociais entre os presidentes das concelhias de Santarém do PSD e PS. A disputa pelos méritos da requalificação da rotunda junto ao Bairro do Girão, em que estiveram directamente envolvidos o vice-

-presidente da câmara, João Leite (PSD), o presidente da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém, Diamantino Duarte (PS), e a eleita da assembleia municipal e da Junta de Freguesia da Cidade, Nádia Pereira (PS) - e indirectamente o vereador do PS Nuno Russo, que tem o pelouro dos Espaços Verdes - demonstra que a aparente harmonia entre PSD e PS na gestão da Câmara de Santarém não tem réplica noutras paragens. Resta saber quanto tempo mais vai durar o casamento de fachada e quem vai ser o primeiro a pedir o divórcio….