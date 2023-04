Carlos Brazão pode ser o novo Humberto Delgado

A apresentação do projecto do novo aeroporto de Santarém, que durou todo o dia de terça-feira, 11 de Abril, teve um momento caricato protagonizado pelo presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio. O autarca reconheceu que pediu conselhos à sua filha sobre o momento que ia viver em cima do palco e que recebeu o seguinte recado; não importa o que vais dizer desde que não fales mais do que dois ou três minutos. E Rui Anastácio assim fez. O problema é que o tempo foi suficiente para o autarca de Alcanena se dirigir a Carlos Brazão chamando-lhe o Humberto Delgado do nosso tempo desejando que não lhe façam o mesmo que fizeram ao “General sem Medo”, que foi assassinado pela PIDE em Espanha juntamente com a sua secretária Arajaryr Campos. Exageros à parte, fica aqui a nota, não para diminuir a participação de Rui Anastácio nesta cerimónia, mas para o lembrar que da próxima vez era bom que escrevinhasse dois parágrafos num papel para não dizer asneiras fora da sua toca, que por lá todos o perdoamos e ainda nos rimos aos abraços.