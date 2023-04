Projecto de longo curso

O presidente da mesa da assembleia-geral da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), Bruno Bobone, participou numa mesa redonda durante a apresentação do projecto Magellan 500, o novo aeroporto em Santarém. O responsável lembrou que a localização do novo aeroporto é uma discussão antiga que já se arrasta há 50 anos e até brincou dizendo que a construção da barragem do Alqueva no Alentejo demorou 70 anos mas, pelo menos, lá se fez. Se virmos as coisas por uma perspectiva positiva é caso para dizer que em comparação com o Alqueva, e sem meter água nem querer bater um recorde do Guiness, já só faltam 20 anos para termos um aeroporto.