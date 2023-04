Caminhe pela sua saúde

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, anunciou esta semana que a ligação do caminho pedonal ribeirinho do concelho vai unir o Parque das Nações.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, anunciou esta semana que a ligação do caminho pedonal ribeirinho do concelho vai unir o Parque das Nações já este Verão permitindo que a ligação a Lisboa se possa fazer a pé ou de bicicleta à beira-rio. Agora o que falta é ver os autarcas a caminhar ao longo do percurso, já que na última cerimónia protocolar envolvendo o passeio ribeirinho a malta foi toda de... autocarro!.