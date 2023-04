E os porcos somos nós?!

Em matérias de resíduos urbanos há uns mais porcos e outros nem tão porcos, uma variação que depende da forma como cada um deposita o seu lixo doméstico nos contentores em Abrantes. O tema fez parte da discussão na última reunião do executivo municipal com o vereador do ALTERNATIVAcom, Vasco Damas, a defender que os contentores devem ter afixada a data da última lavagem. Já o presidente do município, Manuel Valamatos (PS), defendeu que “se as pessoas colocarem o lixo dentro de um saquinho e o atarem” já ajudam a manter o contentor limpo durante mais tempo evitando assim a lavagem com muita frequência e, consequentemente, o desperdício de água. “Parece que nós é que somos os porcos! Não são os serviços municipalizados que são os porcos, alguém é que anda a sujar indevidamente, caramba”, rematou.