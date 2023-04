Tantos foram os elogios que parecia um velório

A ex-vice-presidente da Câmara de Santarém, Inês Barroso, esteve na última reunião do executivo municipal para se despedir dos colegas

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A ex-vice-presidente da Câmara de Santarém, Inês Barroso, esteve na última reunião do executivo municipal para se despedir dos colegas após ter renunciado ao mandato para se dedicar às funções de deputada à Assembleia da República. A ex-autarca agradeceu a toda a vereação e recebeu em troca uma montanha de elogios e votos de felicidades. As palavras laudatórias foram tantas que, a dado passo, o Cavaleiro Andante atreveu-se a comparar (mas só com os seus botões) o desfiar de enaltecimentos a Inês aos elogios fúnebres em que, como é habitual, o defunto é apresentado como um modelo de virtudes e uma perda irreparável. Só que, felizmente, Inês está vivinha da silva e longe de estar enterrada politicamente....