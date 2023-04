Festa rija!

Três anos depois de ter sido nomeada directora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES), Sofia Theriaga saiu de cena poucos dias antes do arranque de uma auditoria.

Três anos depois de ter sido nomeada directora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES), Sofia Theriaga saiu de cena poucos dias antes do arranque de uma auditoria ao agrupamento feita pela Administração Regional de Saúde. A novidade da saída da responsável foi dada pelo presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, na reunião de câmara que se realizou na manhã de terça-feira, 11 de Abril. Quando o autarca anunciou a saída de Sofia Theriaga e da sua equipa o entusiasmo do vereador do PSD, Rui Corça, foi tal que até aplaudiu a novidade. Silvino Lúcio pediu contenção nos festejos e apelou para que Rui Corça deixe de ser exibicionista. É que para circos já basta o que está montado com a situação actual dos centros de saúde por toda a região....