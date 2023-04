Foi um descanso

A última reunião do executivo da Câmara de Santarém decorreu sob o signo da unanimidade apesar de na agenda haver alguns assuntos que se prestam a algum debate e divergência de posições como o relatório e contas do ano 2022. Uma realidade a que não foi alheia a ausência do vereador do Chega, Pedro Frazão, ausente nas jornadas parlamentares do partido e que, pelos vistos, não conseguiu arranjar quem o substituísse. A aliança PSD/PS viveu assim uma tarde na paz dos anjos que, no entanto, deve ser sol de pouca dura....