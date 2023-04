Qual prioridade, qual quê?!

Desde essa altura que é acompanhada no IPO e tanto a jovem como o companheiro decidiram que a gravidez seria acompanhada num hospital privado devido aos problemas de saúde de Sara e por ser difícil arranjar consulta no serviço público pelo facto de não ter médico de família. Quando precisou do Serviço Nacional de Saúde para lhe prescreverem análises ao sangue não teve prioridade apesar de estar afixado no centro de saúde prioridade a grávidas. Até nas caixas de supermercado e para viajar de avião as grávidas têm prioridade, só nos serviços de saúde é que não....