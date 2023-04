António Costa imita André Ventura

Os proprietários de imóveis que têm casas desocupadas por razões de força maior, incluindo a falta de dinheiro para obras ou o momento oportuno para as doarem aos seus filhos ou netos, podem ficar descansados que a nova lei que aí vem sobre arrendamentos nunca será implementada. Por razões socialistas António Costa nunca terá coragem para implementar medidas soviéticas agora que o império russo já desabou e nem mesmo com a guerra na Ucrânia conseguirá reerguer-se. Acredito mesmo que António Costa já sabe disso, mas quis dar ideia de que tem muita vontade de resolver o problema da habitação em Portugal e força para isso, coisa que não tem. Uma espécie de declaração populista à André Ventura quando diz que vai castrar os pedófilos, educar os ciganos ou meter o pessoal do rendimento mínimo a trabalhar. Este texto foi escrito com os olhos numa foto em que António Costa ainda era presidente da Câmara de Lisboa e numa altura em que o seu delfim, Pedro Nuno Santos, ainda chuchava no dedo e nem sonhava que podia desafiar o seu mestre político.