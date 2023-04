Menos palavras e mais acção!

A Câmara de Coruche recebeu uma carta assinada pelo presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

A Câmara de Coruche recebeu uma carta assinada pelo presidente do Conselho Directivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Luís Pisco, a agradecer o serviço prestado pelos profissionais de saúde durante a pandemia, no centro de saúde do município, mas o que os autarcas queriam mesmo era que o responsável dissesse quando é instalado o equipamento de Raio-X no centro de saúde. “Foi lançado o concurso para o equipamento e agora leva meses. Se for preciso vou buscar o Raio-X ao aeroporto ou ao Ministério da Saúde”, desabafou o presidente Francisco Oliveira, que pelos vistos quer menos paleio e mais acção.