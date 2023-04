Mais uma conveniente coincidência?

Na reunião do executivo municipal de Azambuja em que se discutiu um conjunto de propostas do PSD, entre outras, para actualizações salariais dos Grupos de Intervenção Permanente, os vereadores socialistas Ana Coelho e António José Matos, impedidos de votar propostas que envolvam os Bombeiros de Azambuja, meteram o dia de férias e foram substituídos. As propostas foram todas chumbadas com os votos contra do PS (3) e CDU (1) e os favoráveis do PSD (2) e Chega (3). Os mais ingénuos vão dizer que pode ter sido coincidência, mas como já é a segunda vez que o dueto mete férias nestas circunstâncias, o Cavaleiro Andante não mete, ai não mete não, as mãos no fogo. Mas compromete-se a fazer as contas, até ao final do mandato, dos dias de férias que os dois vereadores vão gastar para escaparem à votação de propostas fracturantes que envolvam os Bombeiros de Azambuja.