A Junta da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho promoveu uma iniciativa numa das ruas da cidade.

A Junta da União de Freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho promoveu uma iniciativa numa das ruas da cidade destinada a sensibilizar os comerciantes para as dificuldades que os cegos sentem para conseguir entrar nas lojas que não são acessíveis a quem sofre de deficiência. Vários comerciantes foram vendados para sentirem na pele as dificuldades dos cegos. Esperemos que a iniciativa produza resultados concretos na melhoria das acessibilidades, até porque o pior cego é aquele que não quer ver....