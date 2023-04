Olhó passarinho!

partilhe no Facebook

O vereador da Câmara de Santarém Diogo Gomes (PSD) tem andado em grande actividade e disso têm dado conta profusamente as redes sociais do município. Na passada semana foi uma rajada de fotografias em inaugurações de obras em colectividades, em exposições, aniversários de colectividades e até numa operação de limpeza de lixo em Achete, onde esteve acompanhado pela concorrência, neste caso o vereador socialista Nuno Russo. O Cavaleiro Andante deixa aqui uma fotografia dos dois, para ninguém ficar com ciúmes, e deseja saúde e sorte ao gabinete de comunicação e relações públicas da autarquia pois trabalho não lhe vai faltar até às próximas eleições autárquicas....