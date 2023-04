O ministro do Ambiente participou na iniciativa de remoção do primeiro açude no rio Alviela que decorreu na passada semana em Vaqueiros, localidade do concelho de Santarém. O evento estava marcado para as 11h30 mas começou com uma hora de atraso uma vez que Duarte Cordeiro e o seu motorista se atrasaram. O Cavaleiro Andante desconfia que alguém tem que dar um GPS com melhores coordenadas para os elementos do Governo poderem chegar a tempo e horas às iniciativas que decorrem fora da capital. O Cavaleiro Andante também não deixou de reparar que, além do presidente da Câmara de Santarém, o social-democrata Ricardo Gonçalves, também marcaram presença a ex-vice-presidente do município, Inês Barroso (PSD), agora deputada da nação e os vereadores socialistas Nuno Russo e Manuel Afonso (este também deputado na Assembleia da República). Está visto que até final do mandato socialistas e social-democratas vão andar em marcação cerrada porque 2025 é já ali e quem não aparece esquece....