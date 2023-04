Recordações de Coruche

A governante sentiu na prática as dificuldades nas acessibilidades no concelho de Coruche. O presidente da câmara, Francisco Oliveira, disse à ministra que fez bem em deslocar-se ao concelho “para ver como é”. No final da cerimónia de inauguração do Núcleo Escolar da Erra ofereceu uma cesta à ministra com recordações “para não se esquecer do concelho”. Pode ser que, em troca, venha alguma coisa lá de Lisboa....