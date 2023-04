Uma guerra sem fim à vista

A Associação de Caçadores de Achete, no concelho de Santarém, promoveu uma acção de limpeza do espaço público.

A Associação de Caçadores de Achete, no concelho de Santarém, promoveu uma acção de limpeza do espaço público que, graças ao contributo de muitos voluntários e apoio de diversas entidades permitiu recolher toneladas de resíduos do meio-ambiente. A remoção de resíduos de construção civil e de oficinas em locais de difícil acesso implicou maiores dificuldades logísticas e obrigou mesmo à utilização de ‘armamento pesado’ nesta guerra contra o crime ambiental e a falta de civismo que não há tratado de paz que lhe consiga pôr fim....