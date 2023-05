Cá se fazem, cá se pagam…

A bancada da CDU abandonou a meio a última sessão da Assembleia Municipal de Alpiarça por discordar da forma como a presidente do órgão, a socialista Regina Ferreira, conduz os trabalhos.

O eleito comunista Mário Pereira, anterior presidente da Câmara de Alpiarça, discordou que não lhe tenha sido dada a palavra depois da actual presidente da câmara, a socialista Sónia Sanfona, ter prestado diversos esclarecimentos, nomeadamente sobre as obras na Escola José Relvas. Mário Pereira não gostou das palavras de Sónia Sanfona e quis prestar esclarecimentos enquanto anterior presidente do município mas a presidente da AMA não lhe deu a palavra alegando que o regimento não diz que os eleitos falem depois dos esclarecimentos da presidente de câmara. Mário Pereira levantou-se e abandonou a sala tendo sido acompanhado pelos seus camaradas quando estava a entrar na ordem do dia. Um episódio que fez lembrar tempos não muito longínquos quando a actual oposição era maioria e vice-versa….