Recados para Lisboa

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, aproveitou a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira, aproveitou a presença do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Carlos Miguel, para relembrar problemas que continuam por resolver há anos como as acessibilidades rodoviárias que permitam desviar o trânsito de pesados do centro da vila de Coruche. Francisco Oliveira também não escondeu a sua preferência pela construção do novo aeroporto no concelho vizinho de Benavente. Pode dizer-se que o autarca de Coruche pegou o toiro pelos cornos e deixou os recados todos a Carlos Miguel. Resta saber se são palavras deitadas ao vento ou se dali sairá alguma coisa de palpável para o concelho. Mas pedir não custa, até porque tudo o que vá para lá de um não já é ganho….