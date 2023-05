As confusões da engenhoca

As votações na Assembleia Municipal do Cartaxo são feitas, neste mandato, de forma electrónica mas nem sempre as novas tecnologias são amigas do homem. Na última sessão foi necessário anular a votação mais do que uma vez para o mesmo ponto porque o que os eleitos votavam não correspondia ao que a engenhoca traduzia. O mesmo, aliás, já aconteceu noutras sessões e veio demonstrar que o método arcaico e analógico do braço no ar ainda continua a ser o mais fiável… .