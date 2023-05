Manifestante de improviso e sem papas na língua

No momento em que iniciava o seu discurso, no âmbito da visita do ministro da Educação ao Centro Escolar de Alcanena, o presidente da Câmara de Alcanena foi surpreendido

No momento em que iniciava o seu discurso, no âmbito da visita do ministro da Educação ao Centro Escolar de Alcanena, o presidente da Câmara de Alcanena foi surpreendido por uma munícipe que, aos berros e do lado de fora do recinto, criticou o encerramento de escolas no concelho que concentrou os alunos de 1º ciclo num único estabelecimento de ensino na vila. Rui Anastácio (PSD) até concordou com a senhora, mas não conseguiu esconder o embaraço. A GNR lá acalmou a manifestante de improviso que mostrou que por aquelas bandas há quem não tenha achado graça ao processo de reordenamento da rede escolar que, numa decisão tomada no anterior mandato, presidido por Fernanda Asseiceira (PS), levou ao encerramento de quatro escolas primárias no concelho.