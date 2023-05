O contributo para a causa

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A opção Santarém para localizar o novo aeroporto tem sido apresentada como a mais amiga dos contribuintes, por ser de iniciativa privada. No entanto, a eleita da CDU na Assembleia Municipal de Santarém, Rita Correia, referiu, na última reunião desse órgão, que isso de se dizer que o projecto não envolve dinheiros públicos não é bem assim. E lembrou que a Câmara de Santarém gastou 38 mil euros na sessão de apresentação do projecto Magellan 500 no Convento de São Francisco. Uma despesa que o presidente da câmara vê como um investimento, que até já deu retorno pela visibilidade que proporcionou à cidade através da cobertura televisiva. Mesmo que o aeroporto não aterre já não se perdeu tudo… .