A ver passar os comboios

O TGV passou por Santarém no passado fim-de-semana mas, infelizmente, foi apenas em versão miniatura.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O TGV passou por Santarém no passado fim-de-semana mas, infelizmente, foi apenas em versão miniatura para amantes do modelismo ferroviário ver. Quanto às linhas de alta velocidade a sério Portugal continua a ver navios e, provavelmente, assim continuará durante mais uns bons anitos, tal é a velocidade com que os chamados projectos estruturais são concretizados neste país….