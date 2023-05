Almeirim ainda pode acertar no 25 de Abril

A Assembleia Municipal de Almeirim anda há bastante tempo a comemorar a revolução do 25 de Abril a seguir ao 25 de Abril, como quem come pão com bolor só para não o deitar fora. Não se percebe porque é que estas sessões comemorativas fora de prazo não atraem público, já que são ofertas artísticas diferentes. Onde é que as pessoas podem ouvir discursos sobre o 25 de Abril quando já se está com os olhos no 1º de Maio. Isto devia ser valorizado e, quiçá, até certificado como oferta turística. Este ano a sessão, com atribuição de medalhas a três desportistas, foi no dia 26. No ano passado foi na véspera, numa espécie de dar os parabéns antes do aniversário, o que toda a gente sabe que é de mau tom. Pode ser que para o ano se acerte na data.