Com uma oposição destas quem precisa de aliados?

A Assembleia Municipal do Entroncamento reuniu em sessão ordinária, como acontece sempre no mês de Abril, na noite de 25 de Abril, mas desta vez os trabalhos demoraram menos de uma hora. Não houve grandes questões para o presidente do município esclarecer, a não ser sobre umas lombas e umas passadeiras e uma intervenção do Bloco de Esquerda sobre o 25 de Abril. Até o relatório e contas do município relativo a 2022 passou sem reparos nem votos contra da oposição, do PSD ao CDS, passando pelo BE, CDU e Chega. Ou as contas da câmara estão um brinquinho ou esta oposição é mesmo fenomenal por não haver uma alma que tivesse alguma coisa para dizer....