O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), regozijou-se com a confirmação da opção Santarém na lista final de localizações a estudar para o novo aeroporto.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves (PSD), regozijou-se com a confirmação da opção Santarém na lista final de localizações a estudar para o novo aeroporto, tendo na última sessão da assembleia municipal dito que começa a falar-se cada vez mais em Santarém e campo de tiro de Alcochete, em Benavente, como as soluções mais plausíveis. E, vaticinou o autarca, como não haverá dinheiro para construir o aeroporto na Margem Sul, Santarém poderá ganhar com isso. É um homem de fé este autarca, que poderia ainda socorrer-se da célebre declaração de um anterior ministro socialista – que garantiu que um aeroporto na Margem Sul ‘jamais!’ – para reforçar a sua crença de que os aviões irão aterrar em Santarém....