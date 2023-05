CDS de VFX em risco de virar sem-abrigo

Na última semana a Infraestruturas de Portugal apresentou as suas propostas para alargar o traçado da Linha do Norte que atravessa o concelho de Vila Franca de Xira e o plano fez ranger os dentes.

Uma das ideias passa por eliminar a passagem de nível do cais, em Vila Franca de Xira, e demolir o conjunto de habitações próximas para acabar com o cotovelo existente no final da Rua 1º de Dezembro. Isso significa, entre outras intervenções, dar cabo do edifício onde está a sede do CDS-PP. Como se já não bastasse o histórico partido ter sido varrido da Assembleia da República, agora em Vila Franca de Xira corre o risco de virar sem-abrigo....