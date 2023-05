O comboio e as largadas

A empresa pública Infraestruturas de Portugal apresentou o estudo inicial para alargar a Linha do Norte no concelho de Vila Franca de Xira.

A empresa pública Infraestruturas de Portugal apresentou o estudo inicial para alargar a Linha do Norte no concelho de Vila Franca de Xira e as ideias deixaram os moradores de Alhandra e Vila Franca de Xira a pensar. Em Vila Franca de Xira uma das hipóteses é acabar com o espaço existente junto da praça de toiros e convertê-lo numa zona de estacionamento com uma passagem superior pedonal em caracol. Uma solução que fez os aficionados da cidade saltar das cadeiras e avisar que, a ser concretizada a ideia, as largadas estariam condenadas na Rua 1º de Dezembro. A coisa promete pois a ideia ainda está numa fase inicial e já está a dar tourada!.